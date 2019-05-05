Сериал «Игра престолов» попадет в Книгу рекордов Гиннеса

Популярный сериал производства телеканала HBO "Игра престолов" может быть занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Напомним, что ранее первый эпизод восьмого сезона посмотрели 17,4 миллиона человек. Позже стало известно, что эта серия стала самой популярной серией за всю историю телевидения, передает Deadline.

"Количество просмотров первой серии восьмого сезона "Игры престолов" превысило глобальные премьерные показатели любого другого телесериала", – говорится в сообщении аналитиков из Parrot Analytic.

Известно, что наибольшую популярность первый эпизод финального сезона "Игры престолов" получил в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции.

Эксперты компании Parrot Analytics, которая сотрудничает с Книгой рекордов Гиннеса, оценили интерес мировой аудитории к премьерным сериям телешоу, начиная с апреля 2015 года. "Игра престолов" заинтересовала 25,46% потребителей, что на 2,9% меньше показателя для первой серии седьмого сезона.