Куколка! Лили Коллинз в коротком платье от Saint Lauren на премьере фильма

Лили Коллинз посетила премьеру фильма "Красивый, плохой, злой", в котором сыграла одну из ролей.

Для этого события актриса предпочла надеть короткое платье Saint Laurent с большим бантом с красными звездами на одном плече. Наряд отлично подчеркнул стройные ноги Лили.

Эффектный аутфит Коллинз дополнили черные колготы с мелкими квадратами и черные лакированные босоножки.

Волосы актриса завязала в гладкий хвост, накрасила губы красной помадой, а глаза подвела черным карандашом. В ушах у нее были лаконичные серьги с красными камнями.