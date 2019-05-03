Пт, 3.05.2019

Уже не скрыть: Кира Найтли беременна вторым ребенком
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Keira Knightley.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Прекрасная новость для всех поклонников Киры Найтли — актриса станет матерью во второй раз. 

Вчера вечером звезда фильма «Колетт» вместе со своим супругом Джеймсом Райтоном посетила вечеринку Chanel J12 в Париже, где попала в объективы папарацци. Найтли сияла, держа мужа под руку, и демонстрировала округлившийся живот.

Для мероприятия Кира Найтли выбрала платье свободного покроя, которое, тем не менее, не скрыло тот факт, что звезда находится в положении. Актриса пребывала в приподнятом настроении, охотно позировала фотографам и счастливо улыбалась. Вместе с ней в Париж приехал ее супруг, британский музыкант Джеймс Райтон, с которым Кира уже шесть лет состоит в законном браке.

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