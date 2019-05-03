Приятный сюрприз для киноманов! В мае в Apollo покажут лучшие фильмы последних двух лет

В мае в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии зрителям предоставится возможность посмотреть в кино фильмы, ставшие лидерами кинопроката в 2018 и 2019 годах!

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01.03 - 04.05

Взять или уйти

Однажды 30-летний строитель Эрик узнает, что его бывшая девушка Моника, которую он не видел уже полгода, вот-вот родит. Оказывается, что она не готова к материнству, и если Эрик тоже не решится стать отцом, маленькая девочка отправится к другим родителям.

Богемская рапсодия

Чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

Зеленая книга

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони по прозвищу Болтун — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

Суперсемейка 2

После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.

08.05 - 11.05

Товарищ ребенок

Советская Эстония, 1950 год. На глазах у шестилетней Леэло арестовывают её мать, которая была директором школы. Когда маму уводили вооружённые люди, она пообещала дочери вернуться, если та будет хорошо себя вести. Во имя возвращения мамы Леэло в этом странном двуличном мире изо всех сил старается быть хорошей, но постоянно попадает в различные переделки.

Джуманджи: Зов джунглей

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок.

Mamma Mia! 2

Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти — что может быть лучше? Звучит, как идеальный план на лето… да и на всю жизнь тоже.

Монстры на каникулах 3: Море зовет