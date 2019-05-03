Приятный сюрприз для киноманов! В кинотеатрах Apollo показывают лучшие фильмы последних двух лет

В мае в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии зрителям предоставится возможность посмотреть в кино фильмы, ставшие лидерами кинопроката в 2018 и 2019 годах!

Билеты на любой сеанс можно приобрести ЗДЕСЬ! Просто выбери подходящий фильм, кинотеатр и сеанс!

08.05 - 11.05

Товарищ ребенок

Советская Эстония, 1950 год. На глазах у шестилетней Леэло арестовывают её мать, которая была директором школы. Когда маму уводили вооружённые люди, она пообещала дочери вернуться, если та будет хорошо себя вести. Во имя возвращения мамы Леэло в этом странном двуличном мире изо всех сил старается быть хорошей, но постоянно попадает в различные переделки.

Джуманджи: Зов джунглей

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок.

Mamma Mia! 2

Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти — что может быть лучше? Звучит, как идеальный план на лето… да и на всю жизнь тоже.

Монстры на каникулах 3: Море зовет

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

15.05 - 18.05

Дэдпул 2 (2018)

Единственный и неповторимый болтливый наемник — вернулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный и даже ещё более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.

Рождество Эйи в Тондикаку

Фильм о десятилетней девочке Эйе, чьи планы на Рождество принимают неожиданный оборот, когда на зимние каникулы ее отправляют из города на таинственный хутор в Южной Эстонии. Девочка сначала и предположить не могла, что в скором времени ей предстоит спасти обреченный на гибель дремучий лес, свести воедино два любящих сердца и раскрыть большую тайну своей семьи.

Звезда родилась

Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.

Лотте и пропавшие драконы