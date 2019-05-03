Пт, 3.05.2019

Срок большой: 31-летняя Блейк Лайвли ждет третьего ребенка
ФОТО!

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Ryan Reynolds and Blake Lively

ФОТО: LJ Fotos/AdMedia/SIPA / LJ Fotos/AdMedia/SIPA

У актрисы с супругом Райаном Рейнолдсом уже есть две дочери. Об этом сообщает Рамблер.

На премьере анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу», в котором Райан Рейнолдс озвучил главного рисованного героя, актер появился в обнимку с красавицей женой Блейк Лайвли. 31-летняя звезда сериала «Сплетницы» была в облегающем желтом платье, которое подчеркнуло ее большой живот.

ФОТО: Mario Santoro/ADM/Capital Pictur / MSA/ADM/Capital Pictures

На мероприятии, прошедшем в Нью-Йорке, стало понятно: скоро актриса подарит супругу третьего ребенка. На красной дорожке Лайвли светилась от счастья, а Рейнолдс нежно поддерживал ее за талию.

ФОТО: Mario Santoro/ADM/Capital Pictur / MSA/ADM/Capital Pictures

В Instagram звездной пары, впрочем, до сих пор нет фото, по которым можно было бы догадаться, что они скоро в третий раз станут родителями.

Раньше супруги не раз заявляли в интервью, что у них нет другого пути, как стать многодетными родителями. Райан рос в семье, где воспитывали четверых детей, а у родителей Блейк детей было пятеро.

ФОТО: LJ Fotos/AdMedia/SIPA / LJ Fotos/AdMedia/SIPA

Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс поженились в сентябре 2012 года через 11 месяцев после того, как начали встречаться. Их первая дочь Джеймс родилась 16 декабря 2014 года, а вторая — Инес — 28 сентября 2016-го. Пока пара не комментирует ситуацию, и, когда появится на свет их третий малыш, не известно. Но, судя по большому животу актрисы, произойдет это уже совсем скоро. 

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