Срок большой: 31-летняя Блейк Лайвли ждет третьего ребенка

На премьере анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу», в котором Райан Рейнолдс озвучил главного рисованного героя, актер появился в обнимку с красавицей женой Блейк Лайвли. 31-летняя звезда сериала «Сплетницы» была в облегающем желтом платье, которое подчеркнуло ее большой живот.

ФОТО: Mario Santoro/ADM/Capital Pictur / MSA/ADM/Capital Pictures

На мероприятии, прошедшем в Нью-Йорке, стало понятно: скоро актриса подарит супругу третьего ребенка. На красной дорожке Лайвли светилась от счастья, а Рейнолдс нежно поддерживал ее за талию.

ФОТО: Mario Santoro/ADM/Capital Pictur / MSA/ADM/Capital Pictures

В Instagram звездной пары, впрочем, до сих пор нет фото, по которым можно было бы догадаться, что они скоро в третий раз станут родителями.

Раньше супруги не раз заявляли в интервью, что у них нет другого пути, как стать многодетными родителями. Райан рос в семье, где воспитывали четверых детей, а у родителей Блейк детей было пятеро.

ФОТО: LJ Fotos/AdMedia/SIPA / LJ Fotos/AdMedia/SIPA