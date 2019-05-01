Фильм «Мстители 4: Финал» вошел в десятку лучших в истории

В общем зачете экранизация комиксов заняла седьмое место. Средняя оценка была определена на основании подсчета голосов 260 тысяч пользователей. Отметим, что у фильма "Мстители 3: Война бесконечности" средний балл оказался ниже - 8,5.

Напомним, что "Мстители 4" стартовали с рекордами на всех рынках. В Северной Америке и Китае за первые выходные картина заработала по 300 с лишним миллионов долларов. В России и странах СНГ только за один день - более 500 миллионов рублей. Ожидается, что финальные сборы фильма могут превысили два миллиарда долларов.