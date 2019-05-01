Фильм «Мстители 4: Финал» вошел в десятку лучших в истории

Фильм студии Marvel "Мстители 4: Финал" вошел в десятку лучших кинопроектов в истории кинематографа по версии пользователей портала IMDb. На момент публикации данной заметки его рейтинг в системе составлял девять баллов, то есть сравнялся с рейтингами таких признанных шедевров в своих жанрах, как "Список Шиндлера" и "Властелин колец 3: Возвращение Короля".
В общем зачете экранизация комиксов заняла седьмое место. Средняя оценка была определена на основании подсчета голосов 260 тысяч пользователей. Отметим, что у фильма "Мстители 3: Война бесконечности" средний балл оказался ниже - 8,5.
В рейтинге портала "Новости кино" под названием "Топ 100 лучших фильмов за год" четвертая часть "Мстителей" занимала лидирующую позицию.
Напомним, что "Мстители 4" стартовали с рекордами на всех рынках. В Северной Америке и Китае за первые выходные картина заработала по 300 с лишним миллионов долларов. В России и странах СНГ только за один день - более 500 миллионов рублей. Ожидается, что финальные сборы фильма могут превысили два миллиарда долларов.
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