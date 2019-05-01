ТОП-7 недооцененных фильмов 2019 года, которые вы, скорее всего, не заметили

Что делает фильм недооцененным? Это сложный вопрос. Он хороший, но его видели немногие? Или это лента, которую поняли не все? В данном контексте «недооцененный» означает фильм, который стоит вашего времени, но мог не быть широко разрекламированным или просто не попадался на глаза, пишет Thrillist.

1. Алита: боевой ангел

В ролях: Роза Салазар, Махершалалхашбазы Али, Кристоф Волз, Дженнифер Коннелли. Режиссер: Роберт Родригес.

Почему это стоит посмотреть:

Невероятная графика, сумасшедшая детализация, напоминающая своей дотошностью Пандору (спасибо Джеймсу Кэмерону), CGI экстра-класса, прекрасная музыка и, конечно же, атмосферность.

Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.

2. Быстрый цвет

В ролях: Гугу Мбата-Ро, Лорейн Туссен, Санияя Сидни, Дэвид Стратэйрн. Режиссер: Джулия Харт.

Почему стоит посмотреть:

Женщина со сверхъестественными способностями Рут бежит из семьи, когда раскрывается ее секрет.

Годы спустя Рут понимает, что единственное место, где она может спастись, - это покинутый дом. «Fast Color» - это скорее семейная драма, но многие моменты наполняют чувством удивления, которое можно надеяться получить только от просмотра более бюджетных фильмов в том же жанре.

3. Борьба с моей семьей

В ролях: Флоренс Пью, Джек Лоуден, Дуэйн Джонсон, Лина Хиди Режиссер: Стивен Мерчант.

Почему это стоит посмотреть:

Фильм основан на биографии Сарайи-Джейд Бевис, одной из первых женщин - чемпионок в истории рестлинга. Патрик Бэвис - профессиональный рестлер, который долгое время занимался спортом, но потом был вынужден отказаться от ринга. Чтобы заработать денег и реализовать свою любовь к боевым искусствам, он решает приобщить к поединкам своих детей - Пейдж и Зака.

Бои между братом и сестрой быстро приобретают популярность у зрителей, и вскоре они начинают гастролировать по стране. Возможно, это увлечение так и осталось бы на уровне любительских выступлений, но однажды их увидели представители международной ассоциации WWE. Они заинтересовались талантливой девочкой, и предложили ей карьеру в спорте.

4. Грета

В ролях: Изабель Хупперт, Хлоя Грейс Морец, Майка Монро. Режиссер: Нил Джордан.

Почему стоит посмотреть:

Грета, которая на первый взгляд кажется одинокой пожилой матроной, постоянно теряющей свою сумочку, на самом деле маниакальный злодей с манией преследования.

5. Ее запах

В ролях: Элизабет Мосс, Агнесс Дейн, Гейл Ранкин, Кара Делевинь. Режиссер: Алекс Росс Перри.

Почему стоит посмотреть:

"Ее запах" - исследование характера, созданное как фильм ужасов, которое погружает вас глубже в ад героини по имени Бекки, прежде чем вы задохнетесь.

6. Птица высокого полета

В ролях: Андре Холланд, Мелвин Грегг, Зази Битц, Соня Сон. Режиссер: Стивен Содерберг.

Почему это стоит посмотреть:

Это не только один из лучших фильмов, выпущенных Netflix , но и один из лучших в году. Написанный драматургом Тареллом Элвином Маккрэйни и снятый на iPhone, этот фильм о цифровой эпохе, снятый с помощью новомодного инструмента, но который ставит под сомнение и стирает старые социальные структуры.

7. Под Сильвер-Лэйк

В ролях: Эндрю Гарфилд, Райли Кеоф, Джимми Симпсон, Topher Grace Режиссер: Дэвид Роберт Митчелл

Почему это стоит посмотреть:

В центре сюжета находится история 33-летнего жителя Лос-Анджелеса Сэма (Эндрю Гарфилд), который разочаровывается в своей жизни. Его тоску и меланхолию развевает лишь симпатичная соседка Сара, с которой у него завязываются тесные отношения.

Но неожиданно девушка пропадает, и в полиции Сэма не принимают всерьез, поэтому он решает начать собственное расследование и докопаться до правды. В итоге парень натыкается на зловещий заговор, которой включает себя миллиардеров, звезд и городские мифы.