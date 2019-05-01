Ср, 1.05.2019
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ТОП-7 недооцененных фильмов 2019 года, которые вы, скорее всего, не заметили

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UNDER THE SILVER LAKE (2018)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Фильмы, которые достойны того, чтобы на них обратили внимание.

Что делает фильм недооцененным? Это сложный вопрос. Он хороший, но его видели немногие? Или это лента, которую поняли не все? В данном контексте «недооцененный» означает фильм, который стоит вашего времени, но мог не быть широко разрекламированным или просто не попадался на глаза, пишет Thrillist.

1. Алита: боевой ангел

В ролях: Роза Салазар, Махершалалхашбазы Али, Кристоф Волз, Дженнифер Коннелли. Режиссер: Роберт Родригес.

Почему это стоит посмотреть:

Невероятная графика, сумасшедшая детализация, напоминающая своей дотошностью Пандору (спасибо Джеймсу Кэмерону), CGI экстра-класса, прекрасная музыка и, конечно же, атмосферность. 

Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.

2. Быстрый цвет

В ролях: Гугу Мбата-Ро, Лорейн Туссен, Санияя Сидни, Дэвид Стратэйрн. Режиссер: Джулия Харт.

Почему стоит посмотреть:

Женщина со сверхъестественными способностями Рут бежит из семьи, когда  раскрывается ее секрет.

Годы спустя Рут понимает, что единственное место, где она может спастись, - это покинутый дом. «Fast Color» - это скорее семейная драма, но многие моменты наполняют чувством удивления, которое можно надеяться получить только от просмотра более бюджетных фильмов в том же жанре.

3. Борьба с моей семьей

В ролях: Флоренс Пью, Джек Лоуден, Дуэйн Джонсон, Лина Хиди Режиссер: Стивен Мерчант.

Почему это стоит посмотреть:

Фильм основан на биографии Сарайи-Джейд Бевис, одной из первых женщин - чемпионок в истории рестлинга. Патрик Бэвис - профессиональный рестлер, который долгое время занимался спортом, но потом был вынужден отказаться от ринга. Чтобы заработать денег и реализовать свою любовь к боевым искусствам, он решает приобщить к поединкам своих детей - Пейдж и Зака.

Бои между братом и сестрой быстро приобретают популярность у зрителей, и вскоре они начинают гастролировать по стране. Возможно, это увлечение так и осталось бы на уровне любительских выступлений, но однажды их увидели представители международной ассоциации WWE. Они заинтересовались талантливой девочкой, и предложили ей карьеру в спорте.

4. Грета

В ролях: Изабель Хупперт, Хлоя Грейс Морец, Майка Монро. Режиссер: Нил Джордан.

Почему стоит посмотреть:

Грета, которая на первый взгляд кажется одинокой пожилой матроной, постоянно теряющей свою сумочку, на самом деле маниакальный злодей с манией преследования. 

5. Ее запах

В ролях: Элизабет Мосс, Агнесс Дейн, Гейл Ранкин, Кара Делевинь. Режиссер: Алекс Росс Перри.

Почему стоит посмотреть:

"Ее запах" - исследование характера, созданное как фильм ужасов, которое погружает вас глубже в ад героини по имени Бекки, прежде чем вы задохнетесь.

6. Птица высокого полета

В ролях: Андре Холланд, Мелвин Грегг, Зази Битц, Соня Сон. Режиссер: Стивен Содерберг.

Почему это стоит посмотреть:

Это не только один из лучших фильмов, выпущенных Netflix , но и один из лучших в году. Написанный драматургом Тареллом Элвином Маккрэйни и снятый на iPhone, этот фильм о цифровой эпохе, снятый с помощью новомодного инструмента, но который ставит под сомнение и стирает старые социальные структуры.

7. Под Сильвер-Лэйк

В ролях: Эндрю Гарфилд, Райли Кеоф, Джимми Симпсон, Topher Grace Режиссер: Дэвид Роберт Митчелл

Почему это стоит посмотреть:

В центре сюжета находится история 33-летнего жителя Лос-Анджелеса Сэма (Эндрю Гарфилд), который разочаровывается в своей жизни. Его тоску и меланхолию развевает лишь симпатичная соседка Сара, с которой у него завязываются тесные отношения.

Но неожиданно девушка пропадает, и в полиции Сэма не принимают всерьез, поэтому он решает начать собственное расследование и докопаться до правды. В итоге парень натыкается на зловещий заговор, которой включает себя миллиардеров, звезд и городские мифы.

А вы видели хотя бы один из них?

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