Ср, 1.05.2019
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Последняя война. Опубликован тизер следующего эпизода «Игры престолов»

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Game of Thrones

ФОТО: Helen Sloan / AP

Не успели герои отойти от эпического боя, как их уже ждет другой...

На видеохостинге YouTube опубликован тизер четвертого эпизода финального сезона сериала "Игра престолов". 

Начинается 40-секундное видео с Серсеи Ланнистер, которая из окна своего замка наблюдает за тем, как в Королевскую Гавань входит многочисленная армия Золотых Мечей. Затем на кадрах появляется Винтерфел – королева драконов Дейнерис Таргариен говорит: "Вы выиграли большую войну, осталось выиграть последнюю" и празднует победу.

В конце видео Серсея плывет на корабле, очевидно, в сторону Винтерфела. 

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