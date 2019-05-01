Последняя война. Опубликован тизер следующего эпизода «Игры престолов»

Не успели герои отойти от эпического боя, как их уже ждет другой...
На видеохостинге YouTube опубликован тизер четвертого эпизода финального сезона сериала "Игра престолов".
Начинается 40-секундное видео с Серсеи Ланнистер, которая из окна своего замка наблюдает за тем, как в Королевскую Гавань входит многочисленная армия Золотых Мечей. Затем на кадрах появляется Винтерфел – королева драконов Дейнерис Таргариен говорит: "Вы выиграли большую войну, осталось выиграть последнюю" и празднует победу.
В конце видео Серсея плывет на корабле, очевидно, в сторону Винтерфела.