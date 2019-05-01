Последняя война. Опубликован тизер следующего эпизода «Игры престолов»

Начинается 40-секундное видео с Серсеи Ланнистер, которая из окна своего замка наблюдает за тем, как в Королевскую Гавань входит многочисленная армия Золотых Мечей. Затем на кадрах появляется Винтерфел – королева драконов Дейнерис Таргариен говорит: "Вы выиграли большую войну, осталось выиграть последнюю" и празднует победу.