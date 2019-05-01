В Cети появился первый трейлер «Соника в кино»

Студия Paramount Pictures опубликовала первый официальный трейлер картины "Соник в кино", снятой по мотивам культовой компьютерной игры от SEGA. Роль главного антагониста в фильме исполнил комедийный актер Джим Керри, которому, к слову, очень идут усы.
В двухминутном ролике зрители впервые видят Соника - ежа, который обладает способностью очень быстро передвигаться, его врага – Доктора Роботника, а также второстепенных персонажей. По сюжету фильма добродушный еж вынужден спасать Землю, в то время, как злодей Роботник ведет на него охоту.
Режиссером "Соник в кино" выступил Джефф Фаулер. В ленте также снялись Джеймс Марсден, Нил МакДонаф и Тика Самптер.