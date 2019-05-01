В Cети появился первый трейлер «Соника в кино»

В двухминутном ролике зрители впервые видят Соника - ежа, который обладает способностью очень быстро передвигаться, его врага – Доктора Роботника, а также второстепенных персонажей. По сюжету фильма добродушный еж вынужден спасать Землю, в то время, как злодей Роботник ведет на него охоту.