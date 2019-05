Режиссер «Зеленой книги» снимет фильм о войне во Вьетнаме

Фильм будет основан на книге The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War ("Величайшая поездка с пивом: настоящая история дружбы, которая сильнее войны"). В основу сюжета легла реальная история мужчины, который отправился во Вьетнам в период войны для того, чтобы поделиться со своими друзьями несколькими сортами пива.