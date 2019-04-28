Всего за одни выходные! «Мстители 4: Финал» претендует на миллиард долларов

Последние данные Deadline, свидетельствуют о том, что к завершению первого уик-энда картина сможет претендовать на астрономические 1,1 миллиарда долларов.

Отметим, что еще неделю назад эксперты рынка весьма осторожно говорили о возможности сборов в один миллиард долларов. В качестве факторов риска назывались большой хронометраж, отсутствие выходных в Китае и т. д. Теперь же оптимистические прогнозы сулят "Мстителям 4" даже 1,2 миллиарда долларов.