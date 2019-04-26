Новые правила и другие названия категорий: чего ожидать от «Оскара 2020»

92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе. Об этом говорится на официальном сайте Американской киноакадемии.

Сообщается, что церемонию награждения кинопремии в прямом эфире покажут в 225 странах мира. Также отмечается, что название категории "Лучший фильм на иностранном языке" (Foreign Language Film) изменят на "Международный художественный фильм" (International Feature Film). Организаторы "Оскара" считают, что слово "иностранный" устарело. И шорт-лист данной номинации расширяется до десяти фильмов.

А в категории "Грим и прически" количество номинированных фильмов увеличивается с трех до пяти, а шорт-лист увеличивается с семи до десяти.

Также для участия в категории "Лучший анимационный фильм" проекты не обязательно должны идти в кинотеатрах в течение года, а картины, претендующие на соискание премии в номинациях "Лучший короткометражный анимационный фильм" и "Лучший короткометражный игровой фильм" теперь могут быть показаны только в кинотеатрах в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Впрочем, такие не затрагивают права компаний потокового видео, в том числе Netflix, принимать участие в борьбе за награду.