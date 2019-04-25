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ТОП-3: узнайте, какие фильмы смотрели жители Эстонии в минувшие выходные

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Estonian driver Ott Tanak waves as he celebrates after he won with his co-driver the 2018 FIA World Rally Championship, at Marmaris district in Mugla, on September 16, 2018. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

ФОТО: OZAN KOSE / AFP

Вторые выходные подряд жители Эстонии чаще всего смотрели в кинотеатрах именно картину «Отт Тянак: Фильм» - документальный фильм об эстонском спортсмене.

ТОП-3 самых популярных фильмов прошедших выходных:

1. «Отт Тянак: Фильм» (8614 зрителей / 2 неделя /63 465,05€)

2. «Волшебный парк Джун» (3596 зритель / 2 неделя / 19 173,68€)

3. «Миллиард» (3202 зритель / 1 неделя / 22 230,00€)

«Правда и справедливость» по мотивам романа А.Х.Таммсааре опустилась на четвертое место с числом зрителей 1946.

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