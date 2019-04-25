ТОП-3: узнайте, какие фильмы смотрели жители Эстонии в минувшие выходные

Вторые выходные подряд жители Эстонии чаще всего смотрели в кинотеатрах именно картину «Отт Тянак: Фильм» - документальный фильм об эстонском спортсмене.
ТОП-3 самых популярных фильмов прошедших выходных:
1. «Отт Тянак: Фильм» (8614 зрителей / 2 неделя /63 465,05€)
2. «Волшебный парк Джун» (3596 зритель / 2 неделя / 19 173,68€)
3. «Миллиард» (3202 зритель / 1 неделя / 22 230,00€)
«Правда и справедливость» по мотивам романа А.Х.Таммсааре опустилась на четвертое место с числом зрителей 1946.
Покупайте билеты в кинотеатры Apollo на сайте Kinozal.ee! Здесь всегда лучшие фильмы!