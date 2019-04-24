Отправляйтесь в кинотеатры уже сегодня: на экранах российская комедия «Миллиард» с Владимиром Машковым

Если во времена беззаботной юности вы решили зарабатывать деньги, став донором банка спермы, то, став сказочно богатым предпринимателем, вероятность того, что кто-то, подошедший к вам на улице, скажет: «Папа, привет!», сильно возрастает.

Во избежание подобных ситуаций, харизматичный, любимец женщин, однако с довольно скверным характером банкир Матвей Левин (акт. Владимир Машков) переписывает все свое имущество верному другу и партнеру. Делает это, чтобы не надо было делиться со всеми незаконно родившимися детьми. Однако, со внезапной смертью партнера, Матвей теряет все.

И здесь он понимает, что единственный способ вернуть деньги - это обокрасть собственный банк в Монте-Карло, где хранится документ, который может поставить все на свои места и, созданная Матвеем Империя, станет вновь его. Но сделать это практически невозможно, потому что его ненавидят все его сотрудники и, точно никто не станет ему помогать. Выясняется, что только его «нелегальные» дети могут помочь банкиру.

Матвею предстоит сложная задача - найти общий язык со своими взрослыми детьми, выросшими без отца. Все они мало чего достигли в жизни и миллиард, обещанный богатым папашей за успешную операцию, конечно, не помешает. Теперь наивный хакер Коля, прекрасный бульдозерист Георгий, психолог Эдуард, Олег, который без ума от оружия, и их изобретательная сестра Люда должны стать настоящей семьей, чтобы помочь Матвею вернуть то, что он потерял. Или найти еще что-то ...

Динамичная, насыщенная событиями и курьезными ситуациями комедия. Великолепная работа сценариста Андрея Золотарева, талантливого режиссера Романа Прыгунова и профессиональной команды актеров - это все, что нужно, чтобы заставить зрителя смеяться до колик. Срочно в кино, ведь фильм уже идет в кинотеатрах Apollo с 19 апреля.