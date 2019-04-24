Опубликованы первые отзывы на новых «Мстителей»

"Финал" — мастерски снятый эпик. Настоящая кульминация всех 22 фильмов. Он не только завершает историю, но и расширяет её. Вы узнаете больше о других картинах MCU. Если "Война бесконечности" — это мышцы, то "Финал" — это мозг. И вау, что за концовка!