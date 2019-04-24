Опубликованы первые отзывы на новых «Мстителей»
По словам людей, которые уже успели посмотреть фильм, фанатов ждёт самая драматичная картина в киновселенной.
22 апреля в Лос-Анджелесе прошла гала-премьера фильма "Мстители. Финал". Это было в первый раз, когда фильм показывали публично, а журналисты уже успели поделиться своими впечатлениями — без спойлеров и оценок. Об этом сообщает IGN.
"Финал" — мастерски снятый эпик. Настоящая кульминация всех 22 фильмов. Он не только завершает историю, но и расширяет её. Вы узнаете больше о других картинах MCU. Если "Война бесконечности" — это мышцы, то "Финал" — это мозг. И вау, что за концовка!
Я плакал 5–6 раз. Это самый эмоциональный, самый эпичный фильм MCU. Посвящение всем десяти годам этой вселенной и какой же отличный фан-сервис тут. Очень круто!
Напомним, премьерные показы фильма «Мстители: Финал» уже завтра, 25 апреля, состоятся в кинотеатрах Apollo в Тарту и Таллинне!
Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!