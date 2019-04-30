Новый шедевр Тарантино: смотри трейлер боевика «Однажды в Голливуде»

Уже легендарные Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт, прекрасная Марго Робби, красочные локации Лос-Анджелеса конца 60-ых годов и многое другое — в двухминутном видео «Однажды в Голливуде».

Интервью, перестрелки и даже Брюс Ли, — вот чем создатели фильма радуют зрителей в дебютной трейлере. Поклонникам дали понять, что внутренняя кухня Голливуда будет освещена весьма подробно, а самое интересное приберегли на потом. Никаких спойлеров, минимальное количество деталей и многообещающий актёрский состав. «Это лучшая актёрская игра, какую я только видела в своей жизни», — говорит маленькая девочка герою Леонардо ДиКаприо. И есть все шансы, что это будет лучший фильм о Голливуде в истории кинематографа.

Once Upon a Time in Hollywood (2019) ФОТО: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures

Напомним, «Однажды в Голливуде» — это не только предпоследняя работа режиссёра Квентина Тарантино, но и последний фильм для Берта Рейнольдса, скончавшегося в сентябре 2018 года, и для Люка Перри, с которым поклонники «Беверли-Хиллз 90210» и «Ривердейла» попрощались в начале этого марта. Премьера фильма состоится уже через несколько месяцев, 8 августа, — к 50-летию со дня смерти знаменитой актрисы Шэрон Тейт.