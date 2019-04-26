«Эпидемия» с Кириллом Кяро в главной роли выйдет в прокат уже этой осенью

«Мы хотим показать кино в кинотеатрах, потому что искренне верим, что это имеет смысл сделать. Трёх фильмов, как "Гоголь", точно не будет. Это будет один фильм, который будет неким приквелом к сериалу. Это совершенно самостоятельная история», — рассказал продюсер картины Евгений Никишов.

В эпицентре событий будущей постапокалиптической истории две семьи. Обрушившееся на Москву заболевание, которое передаётся посредством любого контакта, вынуждает их, бежать из города. В такой ситуации не помогут никакие деньги: аэропорты закрыты, топлива катастрофически мало. Вдобавок к этому за героями ещё и гонятся мародеры. Естественно, на их пути встречается ещё множество различных трудностей, в которых они и проявляют своё «я». Предательство друга, ссоры бывшей и нынешней жён, общение подросткового поколения и любовь папы с сыном. Всё это в попытке спастись. Главные роли сыграли Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак, Марьяна Спивак, Наталья Земцова и Юрий Кузнецов.