Великая тайна: весь сценарий фильма «Мстители: Финал» знал лишь один актер

"Роберт Дауни мл., вероятно, был единственным участником, в распоряжении которого был весь сценарий. Скажем, Бенедикт Камбербэтч получил сценарий только своих сцен. Возможно, больше было у Криса Эванса", - заявили они. По словам режиссеров, таким образом они лишь постарались избавить своих артистов от "лишнего груза ответственности".

"Это было сделано в том числе с целью избавления от большого давления. Ведь трудно постоянно подвергать себя цензуре и думать том, что вы говорите, как вы говорите, потому что эти фильмы - важная часть вашей жизни. А все люди склонны обсуждать важные для них события. Поэтому мы исповедуем простую философию: чем меньше вы знаете, тем меньше вам нужно контролировать себя", - пояснил Энтони Руссо.