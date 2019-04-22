Лучшие фильмы второй половины апреля 2019 года

Перед тем, как фильм "Мстители 4: Финал" начнет опустошать карманы и собирать свои рекорды, стоит обратить внимание на ряд не столь масштабных, но вполне достойных просмотра кинолент.

Миллиард

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Криминальная комедия, герой которой, влиятельный банкир Матвей Левин, по мановению волшебной палочки "доброжелателей" из миллиардера превращается в нищего.

Чтобы вернуть деньги, он вынужден ограбить собственный банк в Монте-Карло в диковатой компании собственных детей, существование которых стало для него еще большим сюрпризом, чем потеря состояния.

Игры разумов

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Картина, основанная на реальной истории. В 1857 году общество лондонских филологов решает создать "Новый словарь английского языка", ставший известным впоследствии "Оксфордским словарем английского языка".

И когда по прошествии 20 лет энтузиазм составителей упал и кажется, что словарю не суждено появится, на сцене появляется Джеймс Маррей, гениальный лексикограф и лингвист. Он с энтузиазмом берется за работу и его помощником на расстоянии становится выпускник Йельского университета доктор Уильям Честер Минор, который находится в психиатрической клинике для преступников Бродмур.

Однажды в Стокгольме

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