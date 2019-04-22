Лучшие фильмы второй половины апреля 2019 года

У настоящих киноманов есть последняя возможность перевести дух и собраться с силами перед началом летнего сезона, который откроет самый ожидаемый фильм 2019 года.
Перед тем, как фильм "Мстители 4: Финал" начнет опустошать карманы и собирать свои рекорды, стоит обратить внимание на ряд не столь масштабных, но вполне достойных просмотра кинолент.
Миллиард
Криминальная комедия, герой которой, влиятельный банкир Матвей Левин, по мановению волшебной палочки "доброжелателей" из миллиардера превращается в нищего.
Чтобы вернуть деньги, он вынужден ограбить собственный банк в Монте-Карло в диковатой компании собственных детей, существование которых стало для него еще большим сюрпризом, чем потеря состояния.
Игры разумов
Картина, основанная на реальной истории. В 1857 году общество лондонских филологов решает создать "Новый словарь английского языка", ставший известным впоследствии "Оксфордским словарем английского языка".
И когда по прошествии 20 лет энтузиазм составителей упал и кажется, что словарю не суждено появится, на сцене появляется Джеймс Маррей, гениальный лексикограф и лингвист. Он с энтузиазмом берется за работу и его помощником на расстоянии становится выпускник Йельского университета доктор Уильям Честер Минор, который находится в психиатрической клинике для преступников Бродмур.
Однажды в Стокгольме
История термина «стокгольмский синдром», возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту.