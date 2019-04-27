Фантастический хоррор «Гори, гори ясно» от Джеймса Ганна: смотри трейлер

История на стыке жанров, успевшая привлечь живое внимание аудитории пугающими видеороликами, рассказывает о Брэндоне Брейере (Джексон А. Данн) — мальчике из потерпевшего крушение на Земле комического корабля. Младенца обнаруживает обычная семья и растит как собственного сына. Подрастая, главный герой — своеобразная копия Кларка Кента — обнаруживает в себе впечатляющие сверхспособности. Он невероятно силён, умеет летать и обладает тепловым зрением, однако в отличие от криптонца, свои невероятные умения Брэндон решает употребить во зло.