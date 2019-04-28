«Это не игрушки»: вышел трейлер хоррора «Проклятие Аннабель 3»

Новая часть серии спин-оффов "Заклятия" будет посвящена самим супругам Уорренам (Вера Фармига, Патрик Уилсон), действие ленты развернется в тот период, когда кукла Аннабель уже хранилась в их коллекции проклятых вещей.

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.