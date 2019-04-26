«Отель Мумбаи: Противостояние»: три дня борьбы за жизнь

Сюжет фильма рассказывает о событиях, случившихся в Мумбаи в 2008 году. Тогда группа террористов совершила несколько терактов по всему городу. Это рассказ о простых людях, которые оказались в тяжелых условиях, когда только самые высокие человеческие качества помогают выжить.