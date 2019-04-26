«Отель Мумбаи: Противостояние»: три дня борьбы за жизнь
Сюжет фильма рассказывает о событиях, случившихся в Мумбаи в 2008 году. Тогда группа террористов совершила несколько терактов по всему городу. Это рассказ о простых людях, которые оказались в тяжелых условиях, когда только самые высокие человеческие качества помогают выжить.
Индия. Мумбаи. Роскошный отель «Тадж-Махал Палас» — гарантия безопасности. И каждый гость здесь — бог. Но однажды мир красоты, роскоши и комфорта рушится… Три дня противостояния смерти, три дня борьбы за выживание…
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