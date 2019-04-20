22-летняя жена Венсана Касселя родила первенца

22-летняя жена Касселя Тина Кунаки родила. Для Тины этот ребенок стал первым. Для 52-летнего Венсана Касселя — третьим: актер воспитывает двоих дочерей от предыдущего брака с Моникой Белуччи, передает СтарХит.
Молодая жена Венсана Касселя старалась до последнего скрыть беременность. Когда живот заметно подрос, Тина Кунаки рассказала поклонникам о своем положении. Накануне модель родила дочь. Малышке дали экзотическое имя. «Амазони родилась», — поделился Венсан в социальной сети.
Для Кунаки этот ребенок стал первым, для Касселя — третьим. Актер воспитывает двоих дочерей, Деву и Леону, от предыдущего брака с Моникой Белуччи. К слову, Тина и актер перестали скрывать роман три года назад, — именного тогда пара впервые вышла в свет. Ни скептические мнения окружающих, — многие не могли смириться с тем, что Кассель ушел от Белуччии, ни 30-летняя разница в возрасте не помешали звездам построить крепкие отношения: в августе 2018-го они поженились.
Кунаки продолжала работать на последних месяцах беременности. Так, незадолго до родов модель приняла участие в съемке для глянцевого издания, снявшись полностью обнаженной. Подписчики Тины отмечали: в новом статусе она расцвела, стала более женственной. Самый главный поклонник модели — ее муж. Венсан не перестает восхищаться молодой супругой и часто посвящает Тине романтические послания в Инстаграме. Кунаки отвечает взаимностью.
Напомним, около 14 лет Венсан Кассель был женат на Белуччи. Вокруг пары ходило много слухов: поговаривали, что Венсан был неверен жене, а она, в свою очередь, находила в себе силы прощать его ради сохранения семьи. Моника тяжело переживала расставание с некогда любимым мужчиной. Долгое время актриса предпочитала не делиться подробности личной жизни. Сравнительно недавно стало известно, что 54-летняя Белуччи нашла утешение в объятиях художника Николаса Лефевра, который младше избранницы на 18 лет.