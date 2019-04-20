22-летняя жена Венсана Касселя родила первенца

Молодая жена Венсана Касселя старалась до последнего скрыть беременность. Когда живот заметно подрос, Тина Кунаки рассказала поклонникам о своем положении. Накануне модель родила дочь. Малышке дали экзотическое имя. «Амазони родилась», — поделился Венсан в социальной сети.

Для Кунаки этот ребенок стал первым, для Касселя — третьим. Актер воспитывает двоих дочерей, Деву и Леону, от предыдущего брака с Моникой Белуччи. К слову, Тина и актер перестали скрывать роман три года назад, — именного тогда пара впервые вышла в свет. Ни скептические мнения окружающих, — многие не могли смириться с тем, что Кассель ушел от Белуччии, ни 30-летняя разница в возрасте не помешали звездам построить крепкие отношения: в августе 2018-го они поженились.

Кунаки продолжала работать на последних месяцах беременности. Так, незадолго до родов модель приняла участие в съемке для глянцевого издания, снявшись полностью обнаженной. Подписчики Тины отмечали: в новом статусе она расцвела, стала более женственной. Самый главный поклонник модели — ее муж. Венсан не перестает восхищаться молодой супругой и часто посвящает Тине романтические послания в Инстаграме. Кунаки отвечает взаимностью.

ФОТО: Bob Edme / AP