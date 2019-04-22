Пн, 22.04.2019
  • Кинозал
  • Трейлеры
  • На что сходить в кино на этой неделе: долгожданный финал «Мстителей» и французские комедии

На что сходить в кино на этой неделе: долгожданный финал «Мстителей» и французские комедии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Avengers: Endgame (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Портал Kinozal.ee представляет новинки этой недели!

Мстители: Финал

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 апреля! Премьерные показы фильма состоятся в четверг, 25 апреля! 

Расписание сеансов и билетый найдешь здесь!

Команда бывших Мстителей и новых супергероев в последний раз столкнется с могущественным злодеем Таносом, который представляет угрозу для всей Вселенной.

Его возможно победить, только объединив усилия и выложив, наконец, припрятанные козыри. Продолжение серии фантастических блокбастеров по мотивам комиксов Marvel от режиссеров Энтони и Джо Руссо.

Белоснежка

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 апреля! Премьерные показы фильма состоятся в четверг, 25 апреля! 

Расписание сеансов и билетый найдешь здесь!

Красота Клэр вызывает у её мачехи Мод столь сильную зависть, что женщина задумывает убить девушку.

Клэр спасает от гибели таинственный незнакомец и привозит к себе на ферму. Героиня решает остаться в поселке – и вызывает немалый интерес у его жителей…

Под её чары подпадают целых семеро мужчин! Так начинается удивительное освобождение героини– телесное и духовное…

Непотопляемые

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 апреля! Премьерные показы фильма состоятся в четверг, 25 апреля! 

Расписание сеансов и билетый найдешь здесь!

Настоящие мужчины, какими бы они не были и с какими бы трудностями не сталкивались, никогда не сдаются. И уж если им взбрело в голову чем-то всерьез увлечься, то их ничто не остановит: ни время, ни деньги, ни чужое мнение.

Во Франции все разворачивается точно так же: великолепная семерка собирается вместе, чтобы сбежать от тягот обыденной взрослой жизни совершенно неожиданным образом - сделать команду по синхронному плаванию среди мужчин.

Нуреев. Белый ворон

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 апреля! Премьерные показы фильма состоятся в четверг, 25 апреля! 

Расписание сеансов и билетый найдешь здесь!

Фильм рассказывает о биографии легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева — от его детских лет в Уфе и до момента гастролей Кировского театра во Франции, когда Нуреев решил просить убежища на Западе.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ