На что сходить в кино на этой неделе: долгожданный финал «Мстителей» и французские комедии

Мстители: Финал

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 апреля! Премьерные показы фильма состоятся в четверг, 25 апреля!

Команда бывших Мстителей и новых супергероев в последний раз столкнется с могущественным злодеем Таносом, который представляет угрозу для всей Вселенной.

Его возможно победить, только объединив усилия и выложив, наконец, припрятанные козыри. Продолжение серии фантастических блокбастеров по мотивам комиксов Marvel от режиссеров Энтони и Джо Руссо.

Белоснежка

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 апреля! Премьерные показы фильма состоятся в четверг, 25 апреля!

Красота Клэр вызывает у её мачехи Мод столь сильную зависть, что женщина задумывает убить девушку.

Клэр спасает от гибели таинственный незнакомец и привозит к себе на ферму. Героиня решает остаться в поселке – и вызывает немалый интерес у его жителей…

Под её чары подпадают целых семеро мужчин! Так начинается удивительное освобождение героини– телесное и духовное…

Непотопляемые

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 апреля! Премьерные показы фильма состоятся в четверг, 25 апреля!

Настоящие мужчины, какими бы они не были и с какими бы трудностями не сталкивались, никогда не сдаются. И уж если им взбрело в голову чем-то всерьез увлечься, то их ничто не остановит: ни время, ни деньги, ни чужое мнение.

Во Франции все разворачивается точно так же: великолепная семерка собирается вместе, чтобы сбежать от тягот обыденной взрослой жизни совершенно неожиданным образом - сделать команду по синхронному плаванию среди мужчин.

Нуреев. Белый ворон

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 апреля! Премьерные показы фильма состоятся в четверг, 25 апреля!