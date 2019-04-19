«Собачья жизнь 2» на экранах уже этим летом: фильм, который не оставит равнодушным

Бэйли (которого снова озвучил Джош Гэд, "Холодное сердце", "Джобс") наслаждается жизнью в Мичигане, на ферме своего "мальчика" Итана (Деннис Куэйд, "Собачья жизнь", "Послезавтра") и его жены Ханны (Марг Хельгенбергер, сериал "CSI: Место преступления"). У него даже есть новый товарищ по играм - Си Джей, маленькая внучка Итана и Ханны. Но мать Си Джей решает забрать девочку. В то время, когда душа Бэйли готовится оставить эту жизнь ради другой, он дает обещание Итану найти Си Джей и защитить ее любой ценой.