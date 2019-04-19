«Собачья жизнь 2» на экранах уже этим летом: фильм, который не оставит равнодушным

Бывает дружба, выходящая за рамки времени. В фильме "Собачья жизнь 2", продолжении трогательного мирового хита "Собачья жизнь", полюбившийся зрителям пес Бэйли находит новую судьбу и устанавливает новую неразрывную связь, которая заведет его и дорогих ему людей в места, которые они не могли себе представить.
Бэйли (которого снова озвучил Джош Гэд, "Холодное сердце", "Джобс") наслаждается жизнью в Мичигане, на ферме своего "мальчика" Итана (Деннис Куэйд, "Собачья жизнь", "Послезавтра") и его жены Ханны (Марг Хельгенбергер, сериал "CSI: Место преступления"). У него даже есть новый товарищ по играм - Си Джей, маленькая внучка Итана и Ханны. Но мать Си Джей решает забрать девочку. В то время, когда душа Бэйли готовится оставить эту жизнь ради другой, он дает обещание Итану найти Си Джей и защитить ее любой ценой.
Так начинается захватывающий путь Бэйли через множество жизней, полных любви, дружбы и верности, на котором его, Си Джей и ее лучшего друга Трента ждут радость и горе, музыка и смех - и поглаживание по животику.
Режиссер фильма "Собачья жизнь 2" - обладательница премии "Эмми" Гейл Манкузо (сериал "Американская семейка"), продюсер - Гэвин Полон ("Собачья жизнь"), авторы сценария - В. Брюс Кaмерон, Кэтрин Мишон, Майя Форбс и Уолли Володарски, в основе - бестселлер Камерона. Фильм производства Amblin Entertainment и Reliance Entertainment, снятый совместно с Walden Media и Alibaba Pictures, в США выпустит на экраны компания Universal Pictures, а во всемирный прокат - Universal Pictures и Amblin Partners.
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