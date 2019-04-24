Лучшие комедии весны и лета 2019 года: готовы смеяться до слез?!
Специально для ценителей комедийного жанра, мы создали подборку лучших комедий, которые выйдут на большие экраны весной и летом 2019 года!
Непотопляемые
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Настоящие мужчины, какими бы они не были и с какими бы трудностями не сталкивались, никогда не сдаются. И уж если им взбрело в голову чем-то всерьез увлечься, то их ничто не остановит: ни время, ни деньги, ни чужое мнение.
Во Франции все разворачивается точно так же: великолепная семерка собирается вместе, чтобы сбежать от тягот обыденной взрослой жизни совершенно неожиданным образом - сделать команду по синхронному плаванию среди мужчин.
Ведь когда проблемы тянут ко дну, а выхода, казалось бы, уже нет, важно оставаться непотопляемыми!
Великолепные французские актеры, тонкий юмор и очень жизненная история!
Та еще парочка
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 3 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист.
У них нет ничего общего кроме того, что она — его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.
Помпошки
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 24 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Группа энтузиасток из пенсионного сообщества решает создать первую в Америке команду чирлидеров для женщин за шестьдесят.
Танцовщицы-пенсионерки берут в руки помпоны и готовятся выйти на спортивное поле, веря, что возраст – не помеха мечте.
Отпетые мошенницы
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 14 июля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Сюжет вращается вокруг двух аферисток и их жертвы. Одна из мошенниц — обманщица высшего класса, предпочитающая тонкие аферы, долгое планирование и крупный куш, вращается в богатых и знатных кругах. Другая же — ниже уровнем, обычно работает по простым и быстрым схемам в стиле «урвал и убежал». И внезапно их интересы сталкиваются.
Аферистки не хотят уступить друг другу и решают выбрать одну жертву и по итогам соревнования проигравшая сторона уберется восвояси. Так и происходит, что обе они теперь охотятся за миллионами молодого технического гения, сделавшего состояние в Кремниевой долине. Юноша наивен и бесхитростен и потому попадает в сети обеих мошенниц.
Yesterday
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Неудачливый молодой музыкант из Великобритании Джек Малик однажды обнаруживает, что он единственный человек, который помнит песни Beatles.
Герой просыпается в мире, где знаменитой «ливерпульской четверки» никогда не существовало. Теперь у него есть шанс самому стать мировой звездой.
Хорошие мальчики
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 16 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Трое 12-летних школьников решают закатить свою первую «взрослую» вечеринку.
Целый день скитаясь по улицам, они втягиваются в отвязные и даже опасные приключения, чтобы подготовиться к важному событию и успеть до возвращения родителей.