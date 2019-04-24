Лучшие комедии весны и лета 2019 года: готовы смеяться до слез?!

Отпетые мошенницы (2019) ФОТО: Christian Black / Image supplied by Capital Pictures

Непотопляемые

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Настоящие мужчины, какими бы они не были и с какими бы трудностями не сталкивались, никогда не сдаются. И уж если им взбрело в голову чем-то всерьез увлечься, то их ничто не остановит: ни время, ни деньги, ни чужое мнение.

Во Франции все разворачивается точно так же: великолепная семерка собирается вместе, чтобы сбежать от тягот обыденной взрослой жизни совершенно неожиданным образом - сделать команду по синхронному плаванию среди мужчин.

Ведь когда проблемы тянут ко дну, а выхода, казалось бы, уже нет, важно оставаться непотопляемыми!

Великолепные французские актеры, тонкий юмор и очень жизненная история!

Та еще парочка

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 3 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист.

У них нет ничего общего кроме того, что она — его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

Помпошки

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 24 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Группа энтузиасток из пенсионного сообщества решает создать первую в Америке команду чирлидеров для женщин за шестьдесят.

Танцовщицы-пенсионерки берут в руки помпоны и готовятся выйти на спортивное поле, веря, что возраст – не помеха мечте.

Отпетые мошенницы

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 14 июля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Сюжет вращается вокруг двух аферисток и их жертвы. Одна из мошенниц — обманщица высшего класса, предпочитающая тонкие аферы, долгое планирование и крупный куш, вращается в богатых и знатных кругах. Другая же — ниже уровнем, обычно работает по простым и быстрым схемам в стиле «урвал и убежал». И внезапно их интересы сталкиваются.

Аферистки не хотят уступить друг другу и решают выбрать одну жертву и по итогам соревнования проигравшая сторона уберется восвояси. Так и происходит, что обе они теперь охотятся за миллионами молодого технического гения, сделавшего состояние в Кремниевой долине. Юноша наивен и бесхитростен и потому попадает в сети обеих мошенниц.

Yesterday

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Неудачливый молодой музыкант из Великобритании Джек Малик однажды обнаруживает, что он единственный человек, который помнит песни Beatles.

Герой просыпается в мире, где знаменитой «ливерпульской четверки» никогда не существовало. Теперь у него есть шанс самому стать мировой звездой.

Хорошие мальчики

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 16 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Трое 12-летних школьников решают закатить свою первую «взрослую» вечеринку.