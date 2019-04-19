Ср, 24.04.2019
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Как все начиналось: смотри трейлер байопика об Элтоне Джоне «Рокетмен»

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Taron Egerton Elton Johnina filmis «Rocketman»

ФОТО: David Appleby / Scanpix

Кинобиография Элтона Джона, которая расскажет о всех основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, тогда еще Реджиналд Дуайт, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа. 

Фильм расскажет об основных этапах в жизни певца, о том, как мальчик из маленького городка стал одной из самых знаковых фигур в поп-культуре, а также о взлетах и падениях на этом пути.

Название картины является отсылкой к одной из самых знаменитых песен британского музыканта «Rocket Man». Роль Элтона Джона исполнил Тэрон Эджертон, известный по фильму «Kingsman: Секретная служба». Режиссером выступил постановщик «Эдди Орла» и продюсер «Богемской рапсодии» Декстер Флетчер.

Смотри фильм в кинотеатрах Apollo с 7 июля.

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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