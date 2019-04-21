В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В российской версии фильма "Хеллбой" компания-прокатчик Megogo Distrubution убрала имя Иосифа Сталина, которое упоминается в оригинале. Его заменили на Адольфа Гитлера. Об этом сообщает "Кинопоиск".

Речь идёт об эпизоде, где главный герой общается с Бабой-ягой. В диалоге зашла речь о глазе, которого Хеллбой лишил колдунью, когда та хотела воскресить главу СССР. В российской озвучке Баба-яга заявила, что хотела воскресить Гитлера.

В компании-кинопрокатчике не комментируют ситуацию.

Кинокритик Роман Григорьев уверен, что российские прокатчики фильма "Хеллбой" решили перестраховаться, когда заменили упоминание Иосифа Сталина на слова об Адольфе Гитлере.

— Можно было оставить и Сталина. Просто, видимо, струсили, решили перестраховаться, но страх, он не снаружи, он внутри человека, и зачем они так сделали, я не понимаю. Не надо подменять одно другим, — сказал кинокритик.