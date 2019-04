«Игра престолов»: в Сети появился трейлер и новые промо-кадры второго эпизода

Создатели сериала «Игра престолов» в тизере рассказывают, как во втором эпизоде семья Старков вспоминает бесчинства семьи Ланнистеров, показывая этим свое недоверие и некоторое пренебрежение к братьям Тириону и Джейми Ланнистерам, которые прибыли в Винтерфелл. В то же время в стенах замка на севере Вестероса Джон Сноу вместе со своими собратьями готовится к наступлению Короля Ночи с армией белых ходоков. Тормунд, друг Джона Сноу, говорит, что они придут «Завтра к восходу солнца» (Before the sun comes up tomorrow).