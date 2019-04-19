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«Игра престолов»: в Сети появился трейлер и новые промо-кадры второго эпизода

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Телеканал HBO опубликовал трейлер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов» под названием Death has many faces («Смерть имеет много лиц»). 18 апреля создатели сериала обнародовали новые промо-кадры будущего эпизода. Премьера второй серии состоится 21 апреля в США.

2 серия сериала «Игра престолов» выйдет на экраны 21 апреля 2019 года. Второй эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 58 минут.

Создатели сериала «Игра престолов» в тизере рассказывают, как во втором эпизоде семья Старков вспоминает бесчинства семьи Ланнистеров, показывая этим свое недоверие и некоторое пренебрежение к братьям Тириону и Джейми Ланнистерам, которые прибыли в Винтерфелл. В то же время в стенах замка на севере Вестероса Джон Сноу вместе со своими собратьями готовится к наступлению Короля Ночи с армией белых ходоков. Тормунд, друг Джона Сноу, говорит, что они придут «Завтра к восходу солнца» (Before the sun comes up tomorrow).

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