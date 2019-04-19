Интернет-хит: Джейсон Момоа сбривает бороду... Он носил ее семь лет!
Один из самых сексуальных мужчин планеты, американский актер Джейсон Момоа, известный зрителям по ролям Аквамена и Кхала Дрого кардинально сменил имидж. Актер впервые за семь лет сбрил бороду. Видео доступно на YouTube-канале звезды.
Стоит отметить, что актер сбрил бороду не без причины. Он решил привлечь внимание к проблемам защиты окружающей среды.
"Пока Дрого, пока Аквамен! Я сбриваю этого зверя, потому что пришло время перемен. Перемен к лучшему ради моих детей, твоих детей, всего мира.
Давайте внесем позитивные изменения в здоровье нашей планеты. Давайте очистим наши океаны, нашу землю. Присоединяйтесь ко мне. Давайте избавимся от пластика", - сказал на видео актер.
Актера подчеркнул, что всем следует вместо пластиковых бутылок использовать алюминиевые банки. Их гораздо легче перерабатывать, а пластик разлагается 500 лет и загрязняет природу.
В последний раз Момоа брил бороду в 2012 году.