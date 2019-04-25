Огненные бестии: ТОП-8 рыжеволосых красавиц Голливуда по версии Kinozal
Если верить статистике, всего 2% населения Земли обладают натуральным рыжим цветом волос. Тем не менее, Голливуд довольно богат на рыжеволосых бестий... Крашенные или натуральные - не имеет никакого значения, ведь на экранах мы зачастую узнаем их прежде всего по этому манящему цвету волос. Представляем ТОП-15 рыжих бестий по версии Kinozal!
8. Эмма Уотсон
7. Айла Фишер
6. Эван Рейчел Вуд
5. Брайс Даллас Ховард
4. Эми Адамс
3. Николь Кидман
2. Джулианна Мур
1. Джессика Честейн