Если верить статистике, всего 2% населения Земли обладают натуральным рыжим цветом волос. Тем не менее, Голливуд довольно богат на рыжеволосых бестий... Крашенные или натуральные - не имеет никакого значения, ведь на экранах мы зачастую узнаем их прежде всего по этому манящему цвету волос. Представляем ТОП-15 рыжих бестий по версии Kinozal!