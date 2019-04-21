Уличный стиль звезд Голливуда: Мила Кунис выбирает деним

Впереди лето, и нас ждут выезды на пикники и прогулки в городские парки на выходных, значит, самое время подсмотреть пару комфортных casual-образов у звезд.
Сегодня в качестве "тренера" выбираем 35-летнюю Милу Кунис, которая отлично владеет мастерством составлять непринужденные, но далекие от небрежности образы.
На месте любимые кеды, да и в качестве верха актриса выбрала кроп-топ с принтом. Дополняли наряд белые летние брюки в голубую полоску и джинсовка.
Судя по активной жестикуляции Кунис, звезда пыталась привлечь чье-то внимание на улице (вот что бывает, когда оделся как все — и голливудская звезда станет невидимкой!).
Но все закончилось хорошо: Мила, похоже, увидела свою знакомую и в итоге обе заключили друг друга в теплые объятия.