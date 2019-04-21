Уличный стиль звезд Голливуда: Мила Кунис выбирает деним

Сегодня в качестве "тренера" выбираем 35-летнюю Милу Кунис, которая отлично владеет мастерством составлять непринужденные, но далекие от небрежности образы.

ФОТО: SMXRF / Starmax/PA Images

На месте любимые кеды, да и в качестве верха актриса выбрала кроп-топ с принтом. Дополняли наряд белые летние брюки в голубую полоску и джинсовка.

ФОТО: SMXRF / Starmax/PA Images

Судя по активной жестикуляции Кунис, звезда пыталась привлечь чье-то внимание на улице (вот что бывает, когда оделся как все — и голливудская звезда станет невидимкой!).

ФОТО: SMXRF / Starmax/PA Images

Но все закончилось хорошо: Мила, похоже, увидела свою знакомую и в итоге обе заключили друг друга в теплые объятия.