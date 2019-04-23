«Загадочное убийство»: в Сеть попали первые кадры с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером

Ранее мы видели актеров лишь на съемках, проходивших в Италии, — тогда папарацци не спускали глаз со звезд.

ФОТО: IMDB

По сюжету комедии полицейский из Нью-Йорка (Адам Сэндлер) и его жена (Дженнифер Энистон) во время своего медового месяца в Европе оказываются главными подозреваемыми в убийстве пожилого миллиардера.

ФОТО: IMDB

В фильме режиссера Кайла Ньюачека также снялись Люк Эванс, Джемма Артертон, Луис Херардо Мендес, Теренс Стамп и другие актеры.