«Загадочное убийство»: в Сеть попали первые кадры с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером

Стрим-сервис Netflix уже почти готов показать новый комедийный боевик "Загадочное убийство" (Murder Mystery) с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях, поэтому приступил к его рекламной кампании. Создатели проекта продемонстрировали в сети первые кадры картины.
Ранее мы видели актеров лишь на съемках, проходивших в Италии, — тогда папарацци не спускали глаз со звезд.
По сюжету комедии полицейский из Нью-Йорка (Адам Сэндлер) и его жена (Дженнифер Энистон) во время своего медового месяца в Европе оказываются главными подозреваемыми в убийстве пожилого миллиардера.
В фильме режиссера Кайла Ньюачека также снялись Люк Эванс, Джемма Артертон, Луис Херардо Мендес, Теренс Стамп и другие актеры.
Мировая премьера "Загадочного убийства" запланирована на июнь 2019 года.