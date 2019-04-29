На любой вкус! Самые ожидаемые кинопремьеры в мае 2019 года

Красивый, плохой, злой

Смотри в кинотеатрах Аpollo по всей Эстонии с 3 мая! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!

Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин.

Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина — маньяк-убийца? Её родной и милый Тед… Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки?

Помпошки

Смотри в кинотеатрах Аpollo по всей Эстонии с 24 мая! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!

Это воодушевляющая комедия о Марте (Дайан Китон, "Книжный клуб", "Любите Куперсов"), которая заселяется в поселок для престарелых и создает клуб чирлидинга вместе со своими соседками Шерил (Джеки Уивер, "Вдовы", "Мой парень - псих"), Олив (Пэм Гриер) и Элис (Ри Перлман), доказывая, что никогда не поздно идти за своей мечтой.

Джон Уик 3

Смотри в кинотеатрах Аpollo по всей Эстонии с 17 мая! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!

Третья часть этой адреналиновой франшизы продолжает рассказ о суперкиллере Джоне Уике, за чью голову назначена цена в 14 миллионов долларов и за которым охотится целя армия алчных наемников.

После убийства члена тайной гильдии ассасинов Джон Уик получает статус изгоя — экскомьюникадо, и теперь его на каждом шагу подстерегают самые жестокие киллеры со всего света.

Аладдин

Смотри в кинотеатрах Аpollo по всей Эстонии с 24 мая! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин.

Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.

Тайная жизнь домашних животных 2

Смотри в кинотеатрах Аpollo по всей Эстонии с 31 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Вторую часть истории о полной приключений жизни домашних животных в большом городе и не только, рассказали те же люди, которые создали популярные анимационные фильмы «Гадкий я» и «Миньоны». В полном озорного юмора и любви к братьям нашим меньшим мультике зритель снова встретится со знакомой ему по первой части компанией – собаками Максом, Дюком, Мэлом, Бадди и Гиджет, а также с кошкой Хлоей и кроликом Снежком.

Смогут ли друзьянайти в себе силы и побороть собственные страхи – выяснится уже в кинозале!

Ма

Смотри в кинотеатрах Аpollo по всей Эстонии с 31 мая! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!

Обладательница «Оскара» Октавия Спенсер играет в этой картине Сью Энн, одинокую престарелую женщину, которая живет в тихом маленьком городке штата Огайо. Однажды у входа в магазин к ней обращается недавно приехавшая в эти места девушка-подросток Мэгги (Диана Сильверс, «Стекло») и просит купить ей и ее друзьям выпивку. А Сью Энн усматривает в этой ситуации возможность заполучить себе новых наивных друзей, пусть и несовершеннолетних.

Чтобы деточки не шатались пьяными по городу или, не дай бог, не попались за рулем полиции, она предлагает ребятам идти веселиться к ней в подвал. Только в доме есть четыре правила: кто-то из компании должен оставаться трезвым, сквернословить запрещено, по лестнице подниматься нельзя, а ее надо звать Ма.