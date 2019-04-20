Вс, 21.04.2019
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«Красивый, плохой, злой»: на экраны выходит биографическая драма о Теде Банди
В кино с 3 мая!

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ФОТО: promo

Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. 

ФОТО: Brian Douglas / AP

Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина — маньяк-убийца? Её родной и милый Тед… Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки?

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