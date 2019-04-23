Шарлиз Терон впервые рассказала, почему ее сын носит платья

Шарлиз и Джексон в 2015 году ФОТО: Joe Scarnici / AFP

Прежде актриса оставляла этот вопрос без комментариев и продолжала наряжать ребёнка в платья принцесс, заплетать ему косички и дарить кукол. Однако вчера звезда «Взрывной блондинки», наконец, обсудила этот вопрос с изданием Daily Mail.

ФОТО: Taylor Jewell / AP

Оказывается, Шарлиз искренне считает, что Джексон такая же девочка, как его младшая сестра Августа. «Да, я тоже думала, что она мальчик — до тех пор, пока она не посмотрела на меня в свои три года и не сказала, что она девочка. Вот так и получилось. У меня две прекрасные дочери, которых я, как любой родитель, хочу защитить и сделать счастливыми. Они родились такими, какие есть, и не мне решать, кем они станут, когда вырастут», — объяснила Терон свою позицию.

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Вместо того, чтобы навязывать детям общепринятые нормы и ценности, актриса решила сосредоточиться на своих родительских обязательствах: «Моя работа — любить их и следить за тем, чтобы у них было всё необходимое, дабы быть теми, кем они хотят быть. И я сделаю всё возможное, чтобы у моих детей было такое право». Она засмеялась и продолжила: «Вы можете обвинить мою мать в том, что я не знаю ничего лучше этого. Знаете, я выросла в стране, где люди жили полуправдой и откровенной ложью, шептались по углам и боялись говорить прямо, но меня воспитывали иначе».