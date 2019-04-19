Пт, 19.04.2019

Он вернулся: «Годзилла 2: Король монстров» скоро в кино

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GODZILLA: KING OF THE MONSTERS (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Вслед за глобальными хитами "Годзилла" и "Конг: Остров черепа" на экраны выходит новая глава кинематографической вселенной монстров компаний Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures - фильм "Годзилла 2: Король монстров", масштабный приключенческий боевик, в котором встретятся Годзилла и популярнейшие монстры в истории поп-культуры.

Godzilla: King of the Monsters (2019)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

В новой истории рассказывается о героических усилиях криптозоологического агентства "Монарх" и его сотрудников, пытающихся сдержать гигантских монстров, в том числе могучего Годзиллу, против которого выступают Мотра, Родан и его заклятый враг - трехголовый Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, которых считали лишь мифологическими существами, восстают вновь, чтобы определить в схватке, кто из них сильнейший, существование человечества оказывается под угрозой.

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