Он вернулся: «Годзилла 2: Король монстров» скоро в кино

Вслед за глобальными хитами "Годзилла" и "Конг: Остров черепа" на экраны выходит новая глава кинематографической вселенной монстров компаний Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures - фильм "Годзилла 2: Король монстров", масштабный приключенческий боевик, в котором встретятся Годзилла и популярнейшие монстры в истории поп-культуры.
В новой истории рассказывается о героических усилиях криптозоологического агентства "Монарх" и его сотрудников, пытающихся сдержать гигантских монстров, в том числе могучего Годзиллу, против которого выступают Мотра, Родан и его заклятый враг - трехголовый Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, которых считали лишь мифологическими существами, восстают вновь, чтобы определить в схватке, кто из них сильнейший, существование человечества оказывается под угрозой.
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