Ваш детский кошмар: вышел трейлер ужастика «Страшные истории для рассказа в темноте»

Овредала выступил в качестве режиссера, а дель Торо — в качестве продюсера проекта, производством картины занимаются студии CBS Films и Entertainment One. Премьера фильма в США запланирована на 9 августа 2019 года, пишет Regnum.

Напомним, в основу этой картины легла одноименная серия книг писателя Элвина Шварца, иллюстрированная художником Стивеном Гаммеллом. Изначально Гильермо дель Торо хотел сам снимать «Страшные истории для рассказа в темноте», но впоследствии решил занять должность продюсера.