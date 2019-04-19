Пт, 19.04.2019
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Ваш детский кошмар: вышел трейлер ужастика «Страшные истории для рассказа в темноте»

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ФОТО: Промо

Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.

Овредала выступил в качестве режиссера, а дель Торо — в качестве продюсера проекта, производством картины занимаются студии CBS Films и Entertainment One. Премьера фильма в США запланирована на 9 августа 2019 года, пишет Regnum.

Напомним, в основу этой картины легла одноименная серия книг писателя Элвина Шварца, иллюстрированная художником Стивеном Гаммеллом. Изначально Гильермо дель Торо хотел сам снимать «Страшные истории для рассказа в темноте», но впоследствии решил занять должность продюсера.

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