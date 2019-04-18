Убойная команда: в Сеть попали первые кадры из «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт

Издание Entertainment Weekly поделилось эксклюзивными первыми кадрами грядущего «перезапуска» «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт, Элизабет Бэнкс, Патриком Стюартом, Сэмом Клафлином и другими звездами – и, заодно, целой серией интересных подробностей о новом фильме.
По словам Элизабет Бэнкс, которая не только сыграла в новых «Ангелах Чарли» одну из ролей второго плана, но и выступила в качестве режиссера, ее фильм будет не ребутом или ремейком франшизы, а, скорее, ее «продолжением», которое объединит и события оригинального сериала 1970-х годов, и события трилогии 2000-х (с Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и Люси Лью).
В новых «Ангелах Чарли» будет работать целое международное шпионское агентство, но в центре сюжета вновь окажется троица шпионок: Сабина Уилсон (Кристен Стюарт), Джейн Кано (Элла Балинска), экс-агент британской разведки MI6, и Елена Хафлин (Наоми Скотт), выпускница МТУ и молодой ученый гений.Босли в новых «Ангелах Чарли» будет несколько – теперь это не один человек, а название целой категории сотрудников шпионского агентства, своего рода «лейтенантов», курирующих героинь. Сыграли этих сотрудников сама Элизабет Бэнкс, сэр Патрик Стюарт и Джимон Хонсу.