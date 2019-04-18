Убойная команда: в Сеть попали первые кадры из «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт

По словам Элизабет Бэнкс, которая не только сыграла в новых «Ангелах Чарли» одну из ролей второго плана, но и выступила в качестве режиссера, ее фильм будет не ребутом или ремейком франшизы, а, скорее, ее «продолжением», которое объединит и события оригинального сериала 1970-х годов, и события трилогии 2000-х (с Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и Люси Лью).