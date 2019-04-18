Чаки вышел погулять: смотри трейлер ужастика «Детские игры»

Перезагрузка одноименного фильма ужасов 1988 года о кукле с сюрпризом по имени Чаки, в которой живет дух серийного убийцы и мага вуду. Современная высокотехнологичная игрушка попадает к маленькому Энди, сыну матери-одиночки Карен, и начинает сеять страх и ужас.