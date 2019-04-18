Чаки вышел погулять: смотри трейлер ужастика «Детские игры»
Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка…
Перезагрузка одноименного фильма ужасов 1988 года о кукле с сюрпризом по имени Чаки, в которой живет дух серийного убийцы и мага вуду. Современная высокотехнологичная игрушка попадает к маленькому Энди, сыну матери-одиночки Карен, и начинает сеять страх и ужас.
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