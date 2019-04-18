Пт, 19.04.2019

Чаки вышел погулять: смотри трейлер ужастика «Детские игры»
Раз, два, три, четыре, пять...

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Child's Play (2019)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка… 

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Перезагрузка одноименного фильма ужасов 1988 года о кукле с сюрпризом по имени Чаки, в которой живет дух серийного убийцы и мага вуду. Современная высокотехнологичная игрушка попадает к маленькому Энди, сыну матери-одиночки Карен, и начинает сеять страх и ужас.

Смотри в кинотеатрах Apollo c 28 августа! 

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