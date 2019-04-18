Новый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» раскрывает интересные спойлеры и детали сюжета

В прошлый раз поклонники поняли, что один из ключевых персонажей картины умрет, а теперь создатели показали, что к этому привело. Больше красочных спецэффектов, больше напуганных мутантов и больше Ртути – вот что собой представляет финальный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс».

На протяжении долгого времени многие поклонники могли только догадываться, как Темный Феникс вселится в Джин Грей и не находится ли в ней уже. Двухминутный ролик показал несколько моментов, из которых стало ясно, что мутанты столкнулись с этим существом во время спасительной операции в космосе. Также трейлер немного ближе познакомил зрителей со злодейкой фильма в исполнении Джессики Честейн и продемонстрировал, насколько сложно и страшно героям будет сражаться с бывшей подругой и напарницей.

Помимо знакомства с новым персонажем, поклонников ждет и прощание с полюбившимся. В прошлом трейлере создатели дали понять, что один из Людей Икс погибнет, скорее всего, от руки Джин Грей. Зрители пришли к выводу, что прощаться придется с Мистик, так как Дженнифер Лоуренс давно хотела покинуть франшизу. Однако теперь шанс на героическую смерть есть и героя Тая Шеридана, Циклопа, который, что примечательно, погиб от рук Феникса в первой трилогии.