Умерла Майя-Лесия Нейлор – 16-летняя звезда «Облачного атласа»

Телерадиовещательная компания Би-би-си выразила соболезнования и отметила, что девушка была чрезвычайно талантливой актрисой и певицей.
В возрасте 16 лет скоропостижно скончалась британская актриса Майя-Лесия Нэйлор, сообщает пресс-служба представлявшего ее агентства.
Как отмечается, девушка умерла 17 апреля. О причинах её смерти в настоящее время ничего не известно.
В компании Би-би-си выразили соболезнования в связи с кончиной Нэйлор и отметили, что она была "любимицей Би-би-си", чрезвычайно талантливой актрисой, певицей, прекрасно танцевала.
Девушка сыграла в фильмах "Облачный атлас", "Индекс Зеро", "Красный код", а также участвовала в сериалах "Красиво жить не запретишь" и "Отель Тати".