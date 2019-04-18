Умерла Майя-Лесия Нейлор – 16-летняя звезда «Облачного атласа»

В возрасте 16 лет скоропостижно скончалась британская актриса Майя-Лесия Нэйлор, сообщает пресс-служба представлявшего ее агентства.

Как отмечается, девушка умерла 17 апреля. О причинах её смерти в настоящее время ничего не известно.

В компании Би-би-си выразили соболезнования в связи с кончиной Нэйлор и отметили, что она была "любимицей Би-би-си", чрезвычайно талантливой актрисой, певицей, прекрасно танцевала.