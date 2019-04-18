Чт, 18.04.2019
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Умерла Майя-Лесия Нейлор – 16-летняя звезда «Облачного атласа»

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ФОТО: Instagram

Телерадиовещательная компания Би-би-си выразила соболезнования и отметила, что девушка была чрезвычайно талантливой актрисой и певицей.

В возрасте 16 лет скоропостижно скончалась британская актриса Майя-Лесия Нэйлор, сообщает пресс-служба представлявшего ее агентства.

Как отмечается, девушка умерла 17 апреля. О причинах её смерти в настоящее время ничего не известно.

В компании Би-би-си выразили соболезнования в связи с кончиной Нэйлор и отметили, что она была "любимицей Би-би-си", чрезвычайно талантливой актрисой, певицей, прекрасно танцевала.

Девушка сыграла в фильмах "Облачный атлас", "Индекс Зеро", "Красный код", а также участвовала в сериалах "Красиво жить не запретишь" и "Отель Тати".

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