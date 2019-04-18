Лучшие боевики в апреле и мае: на что сходить в кино любителям экшна?

Однажды в Стокгольме

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 19 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

В основу фильма «Однажды в Стокгольме» легла невероятная, но подлинная история захвата банка в 1973 году и ситуация с заложниками, описанная в статье "Драма в банке" Дэниэла Лэнга, которая вышла в журнале New Yorker в 1974 году. Фильм рассказывает о Ларсе Нистроме (Хоук), который, надев маску, решает ограбить банк в центре Стокгольма. Затем он берет заложников в надежде, что это заставит выпустить из тюрьмы его приятеля Гуннара (Стронг). Среди заложников находится Бьянка (Рапас), замужняя мать двоих детей. Переговоры с органами правопорядка заходят в тупик, когда (по просьбе премьер-министра) полиция отказывается предоставить Ларсу машину, на которой он мог бы уехать вместе с заложниками. Часы превращаются в дни, и Ларс то угрожает заложникам, то делает все, чтобы они чувствовали себя удобно и в безопасности. У заложников возникают непростые отношения со своим захватчиком, и особенно сложными они оказываются для Бьянки, которая, видя заботу и внимание Ларса, проникается к нему сочувствием. Эта связь породила психологический феномен, известный как “стокгольмский синдром”.

Мстители: Финал

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 25 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

Отель Мумбаи: Противостояние

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 10 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Индия. Мумбаи. Роскошный отель «Тадж-Махал Палас» — гарантия безопасности. И каждый гость здесь — бог. Но однажды мир красоты, роскоши и комфорта рушится… Три дня противостояния смерти, три дня борьбы за выживание…

Джон Уик 3

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 17 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Третья часть этой адреналиновой франшизы продолжает рассказ о суперкиллере Джоне Уике, за чью голову назначена цена в 14 миллионов долларов и за которым охотится целя армия алчных наемников. После убийства члена тайной гильдии ассасинов Джон Уик получает статус изгоя — экскомьюникадо, и теперь его на каждом шагу подстерегают самые жестокие киллеры со всего света.

Годзилла 2: Король монстров

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 31 мая! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Вслед за глобальными хитами "Годзилла" и "Конг: Остров черепа" на экраны выходит новая глава кинематографической вселенной монстров компаний Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures - фильм "Годзилла 2: Король монстров", масштабный приключенческий боевик, в котором встретятся Годзилла и популярнейшие монстры в истории поп-культуры.