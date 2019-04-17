В Сеть слили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»

Сегодня утром пользователи онлайн-сервисов Twitter и Vimeo начали делиться друг с другом отрывками из фильма «Мстители. Финал». Клипы представляют из себя экранные записи, которые раскрывают суть концовки картины. Один из отрывков длится четыре с лишним минуты. В нём группа героев вступает в бой с главным злодеем — Таносом.

Видеоролики попали и во ВКонтакте. Администрация соцсети их активно удаляет и обещает «спасти пользователей от спойлеров». Быстро исчезают перезаливы и с YouTube. Однако искомые фрагменты всё ещё легко находятся. Пользователи соцсетей предполагают, что слить концовку «Мстителей» могли партнеры Disney, для которых устраивался предпоказ.