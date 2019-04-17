Чт, 18.04.2019
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  • Запрещен до 16-ти лет: до выхода комедии «Та еще парочка» осталось всего две недели!

Запрещен до 16-ти лет: до выхода комедии «Та еще парочка» осталось всего две недели!

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Seth Rogen, Charlize Theron in Long Shot (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Он - дотошный публицист с особым талантом попадать в неприятности. Она - одна из самых влиятельных дипломатических фигур страны с особым талантом... ну, в общем, ко всему. «Та еще парочка»

Когда Фред Фларски встречает свою первую детскую любовь, ставшую сейчас Государственным секретарем США, Шарлотту Филд (Шарлиз Терон), он очаровывает ее своим самоуничижительным юмором и воспоминаниями о ее юношеском идеализме.

ФОТО: Murray Close / Image supplied by Capital Pictures

Решив баллотироваться в президенты, Шарлотта нанимает Фреда с тем, чтобы тот придал живости ее предвыборным речам, и их явная взаимная симпатия cтановится мировым событием. Но беспечные откровения Фреда - как прошлые, так и нынешние - могут привести к тому, что ее кампания закончится, так и не начавшись. В понятие "международные отношения" фильм вносит новый смысл - нотку простой, веселой и неожиданной любви. 

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 3 мая! 

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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