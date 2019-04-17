Запрещен до 16-ти лет: до выхода комедии «Та еще парочка» осталось всего две недели!

Он - дотошный публицист с особым талантом попадать в неприятности. Она - одна из самых влиятельных дипломатических фигур страны с особым талантом... ну, в общем, ко всему. «Та еще парочка»
Когда Фред Фларски встречает свою первую детскую любовь, ставшую сейчас Государственным секретарем США, Шарлотту Филд (Шарлиз Терон), он очаровывает ее своим самоуничижительным юмором и воспоминаниями о ее юношеском идеализме.
Решив баллотироваться в президенты, Шарлотта нанимает Фреда с тем, чтобы тот придал живости ее предвыборным речам, и их явная взаимная симпатия cтановится мировым событием. Но беспечные откровения Фреда - как прошлые, так и нынешние - могут привести к тому, что ее кампания закончится, так и не начавшись. В понятие "международные отношения" фильм вносит новый смысл - нотку простой, веселой и неожиданной любви.
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