Запрещен до 16-ти лет: до выхода комедии «Та еще парочка» осталось всего две недели!

Когда Фред Фларски встречает свою первую детскую любовь, ставшую сейчас Государственным секретарем США, Шарлотту Филд (Шарлиз Терон), он очаровывает ее своим самоуничижительным юмором и воспоминаниями о ее юношеском идеализме.

Решив баллотироваться в президенты, Шарлотта нанимает Фреда с тем, чтобы тот придал живости ее предвыборным речам, и их явная взаимная симпатия cтановится мировым событием. Но беспечные откровения Фреда - как прошлые, так и нынешние - могут привести к тому, что ее кампания закончится, так и не начавшись. В понятие "международные отношения" фильм вносит новый смысл - нотку простой, веселой и неожиданной любви.