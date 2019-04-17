Чт, 18.04.2019
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«Однажды в Стокгольме»: на экраны выходит криминальный триллер, основанный на реальных событиях
Премьера уже завтра!

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Ethan Hawke ja Noomi Rapace filmis «Stockholm»

ФОТО: IMDB

Сюжет ленты основан на знаменитом ограблении шведского банка, произошедшего в 1973 году и давшего жизнь термину «стокгольмский синдром». 

В августе 1973-го беглый преступник Ян-Эрик Ульссон захватил стокгольмский банк «Kreditbanken», взяв в плен четырёх заложников. 

Через несколько дней Ульссон был обезврежен, однако пленные заступились за грабителя и его сообщника, осудив действия полиции. Позднее у одного из нападавших даже завязались дружеские отношения с бывшей заложницей Кристин Энмарк. История привела к возникновению популярного в психологии термина, описывающего необычное поведение жертвы, которая отождествляет себя с захватчиком и оправдывает его мотивы. 

Режиссёром и сценаристом выступил Роберт Будро, известный по работе над фильмами «Жизнь за жизнь» и «Рождённый для грусти», в котором также снимался Итан Хоук.

Премьера в кинотеатрах Apollo уже завтра, 18 апреля! В прокат по всей Эстонии фильм выходит уже 19 апреля!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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