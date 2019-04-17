«Однажды в Стокгольме»: на экраны выходит криминальный триллер, основанный на реальных событиях

Через несколько дней Ульссон был обезврежен, однако пленные заступились за грабителя и его сообщника, осудив действия полиции. Позднее у одного из нападавших даже завязались дружеские отношения с бывшей заложницей Кристин Энмарк. История привела к возникновению популярного в психологии термина, описывающего необычное поведение жертвы, которая отождествляет себя с захватчиком и оправдывает его мотивы.