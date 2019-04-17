Букмекеры назвали фаворитов на Железный трон в «Игре престолов»

В первой серии 8 сезона «Игры престолов» важных смертей не было, так что пока с дистанции в борьбе за Железный трон никто не сошел – впрочем, это, скорее всего, изменится в ближайшее воскресенье, когда во 2 серии к Винтерфеллу вплотную приблизится армия Короля ночи. Пока же букмекеры британской сети казино и букмекерских агентств William Hill принимают ставки у поклонников сериала, и, согласно обновленной статистике ставок, фаворитом у тех, кто следит за «Игрой престолов», оказался Бран Старк. Чуть меньше шансов, по мнению тех, кто делает ставки на GoT, у Сансы, а замыкает тройку лидеров Джон Сноу.