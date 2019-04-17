Ср, 17.04.2019

Букмекеры назвали фаворитов на Железный трон в «Игре престолов»

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Jon Snow "Troonide mängust"

ФОТО: Helen Sloan / AP / Scanpix

На протяжении следующих нескольких недель «Игра престолов» будет находиться в центре всеобщего внимания, и букмекеры, конечно же, не остались в стороне – опубликовав обновленные, уточненные прогнозы о том, кто же все-таки займет вожделенный Железный трон. Осторожно, спойлеры о 8 сезоне!

В первой серии 8 сезона «Игры престолов» важных смертей не было, так что пока с дистанции в борьбе за Железный трон никто не сошел – впрочем, это, скорее всего, изменится в ближайшее воскресенье, когда во 2 серии к Винтерфеллу вплотную приблизится армия Короля ночи. Пока же букмекеры британской сети казино и букмекерских агентств William Hill принимают ставки у поклонников сериала, и, согласно обновленной статистике ставок, фаворитом у тех, кто следит за «Игрой престолов», оказался Бран Старк. Чуть меньше шансов, по мнению тех, кто делает ставки на GoT, у Сансы, а замыкает тройку лидеров Джон Сноу.

Рейтинг интересен еще и тем, что на 5 месте присутствует Петир Бейлиш – хотя Мизинца, как мы помним, не стало еще в 7 сезоне, некоторые оптимистично настроенные поклонники «Игры престолов», похоже, уверены, что он каким-то образом жив или оживет, и делают соответствующие ставки.

Вот как выглядит топ 10 самых вероятных претендентов на Железный трон по статистике букмекеров:

  • Бран Старк, 4/5
  • Санса Старк, 4/1
  • Джон Сноу, 5/1
  • Джендри, 7/1
  • Петир Бейлиш, 8/1
  • Тирион Ланнистер, 9/1
  • Дейенерис Таргариен, 10/1
  • Арья Старк, 12/1
  • Серсея Ланнистер, 16/1
  • Сэмвелл Тарли, 25/1
  • Джейме Ланнистер, 40/1

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