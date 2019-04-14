Семь ярких премьер: на что сходит в кино на этой неделе?

Портал Kinozal.ee представляет новинки в кинотеатрах Apollo, премьеры которых состоятся уже на этой неделе! Большинство премьер запланировано на четверг, 18 апреля, а в прокат по всей Эстонии фильмы выйдут уже в пятницу, 19 апреля!
«В метре друг от друга»
Романтическая драма «В метре друг от друга» повествует о трагичной истории любви двух тинейджеров, которые из-за серьезного заболевания не могут даже прикоснуться друг к другу.
Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие — влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила…
В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!
Игры разумов
Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников — доктор Уильям Майнор. Гений Майнор или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора?
В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!
Маленькая мисс Дулиттл
Рыжеволосая девочка Лилиан хранит невероятную тайну — она умеет разговаривать с животными. Эта способность много раз становилась причиной недоразумений и проблем для всей ее семьи. Но после переезда в другой город у Лили, наконец, появляются друзья, которым она может доверять. Ее удивительный дар станет единственной надеждой на спасение слоненка, похищенного из зоопарка.
В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!
Родители легкого поведения
Фрэнк и Нэнси — семейная пара, живущая на широкую ногу в большом доме в британском стиле. Они с гордостью отправляют единственную дочь в колледж. Но оказывается, богатство семьи не безгранично… Чтобы оплатить образование дочери и скрыть от близких финансовый крах, Фрэнк и Нэнси ночью в тайне от соседей устраивают гаражную распродажу, заливая все это алкоголем.
В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!
Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Проклятие плачущей
Ла Йорона. Плачущая. Ужасающее видение женщины, застрявшей между Раем и Адом, жертвы страшной участи, уготованной ей по собственной вине. Одно лишь упоминание ее имени вселяло ужас в людей на протяжение поколений.
При жизни она, в порыве ревности и ярости, утопила своих детей, а потом, плача от горя, бросилась за ними в бурную реку.
И вот теперь ее слезы льются вечно. Они несут смерть, и те, кто услышит в ночи ее зов, будут обречены. Плачущая крадется во тьме, охотясь за чужими детьми в отчаянном стремлении заменить своих. С течением веков ее желание стало еще более ненасытным… а ее методы - еще более ужасающими.
Проигнорировав странное предупреждение встревоженной матери о том, что детям грозит опасность, социальная работница и ее собственные ребята вскоре оказываются в пугающем сверхъестественном мире. Их единственная надежда пережить смертельный гнев Плачущей - разочаровавшийся священник и мистицизм, который он практикует, чтобы отогнать зло подальше, туда, где страх сталкивается с верой.
В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!
Миллиард
Влиятельный банкир делает всё возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными сыновьями. Но когда его лишают всех денег, выясняется, что помочь Матвею могут только они… Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер будет вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. А для этого ему придётся выполнить ещё более сложную задачу: вернуть доверие выросших без отца детей…
В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!
Однажды в Стокгольме
В основу Однажды в Стокгольме легла невероятная, но подлинная история захвата банка в 1973 году и ситуация с заложниками, описанная в статье "Драма в банке" Дэниэла Лэнга, которая вышла в журнале New Yorker в 1974 году. Фильм рассказывает о Ларсе Нистроме (Хоук), который, надев маску, решает ограбить банк в центре Стокгольма. Затем он берет заложников в надежде, что это заставит выпустить из тюрьмы его приятеля Гуннара (Стронг). Среди заложников находится Бьянка (Рапас), замужняя мать двоих детей. Переговоры с органами правопорядка заходят в тупик, когда (по просьбе премьер-министра) полиция отказывается предоставить Ларсу машину, на которой он мог бы уехать вместе с заложниками. Часы превращаются в дни, и Ларс то угрожает заложникам, то делает все, чтобы они чувствовали себя удобно и в безопасности. У заложников возникают непростые отношения со своим захватчиком, и особенно сложными они оказываются для Бьянки, которая, видя заботу и внимание Ларса, проникается к нему сочувствием. Эта связь породила психологический феномен, известный как “стокгольмский синдром”.
В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!