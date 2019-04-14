Семь ярких премьер: на что сходит в кино на этой неделе?

«В метре друг от друга»

Романтическая драма «В метре друг от друга» повествует о трагичной истории любви двух тинейджеров, которые из-за серьезного заболевания не могут даже прикоснуться друг к другу.

Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие — влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила…

В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!

Игры разумов

Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников — доктор Уильям Майнор. Гений Майнор или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора?

В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!

Маленькая мисс Дулиттл

Рыжеволосая девочка Лилиан хранит невероятную тайну — она умеет разговаривать с животными. Эта способность много раз становилась причиной недоразумений и проблем для всей ее семьи. Но после переезда в другой город у Лили, наконец, появляются друзья, которым она может доверять. Ее удивительный дар станет единственной надеждой на спасение слоненка, похищенного из зоопарка.

В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!

Родители легкого поведения

Фрэнк и Нэнси — семейная пара, живущая на широкую ногу в большом доме в британском стиле. Они с гордостью отправляют единственную дочь в колледж. Но оказывается, богатство семьи не безгранично… Чтобы оплатить образование дочери и скрыть от близких финансовый крах, Фрэнк и Нэнси ночью в тайне от соседей устраивают гаражную распродажу, заливая все это алкоголем.

В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!

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Проклятие плачущей

Ла Йорона. Плачущая. Ужасающее видение женщины, застрявшей между Раем и Адом, жертвы страшной участи, уготованной ей по собственной вине. Одно лишь упоминание ее имени вселяло ужас в людей на протяжение поколений.

При жизни она, в порыве ревности и ярости, утопила своих детей, а потом, плача от горя, бросилась за ними в бурную реку.

И вот теперь ее слезы льются вечно. Они несут смерть, и те, кто услышит в ночи ее зов, будут обречены. Плачущая крадется во тьме, охотясь за чужими детьми в отчаянном стремлении заменить своих. С течением веков ее желание стало еще более ненасытным… а ее методы - еще более ужасающими.