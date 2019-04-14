Дебютный тизер девятого эпизода «Звездных войн»: «Никто не уходит бесследно»

Ранее стало известно, что после девятого сезона «Звездных войн» киновселенная уйдет на своеобразный «перерыв», однако на самом деле контента по вселенной меньше не станет – просто он «переедет» на малый экран, в том числе и на новый стриминговый сервис Disney+. О планах на дальнейшее развитие и расширение вселенной «Звездных войн» рассказал глава Disney Боб Айгер, который подчеркнул, что «сага Скайуокеров» на 9-м эпизоде закончится. Айгер рассказал, что несколько фильмов по «Звездным войнам» в разработке у студии все-таки есть, однако официально анонсировать их Disney не торопится. Возможно, связано это с некоторым «пресыщением» зрителей – на что намекнул провал спин-оффа про молодость Хана Соло с Олденом Эренрайком и Эмилией Кларк в главных ролях.